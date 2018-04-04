Глава парламента Крыма заявил о росте числа провокаций со стороны Украины 

Провокации со стороны Украины в отношении жителей Крыма участились. Об этом в своём Facebook заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Также Константинов напомнил, что украинские пограничники задержали судно «Норд».
«Подобное отношение к крымчанам неоднократно озвучивалось разного рода и ранга политиков и государственных чинов Украины, а главное — неоднократно демонстрировалось нам действиями украинской стороны. А вот что провокации против крымчан участились — бросается в глаза», — заявил он.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили о намерении задерживать все выходящие из Крыма суда.