МИД рассказал об активности дипломатов США перед выборами

За несколько месяцев до выборов президента РФ в различные регионы страны участились поездки дипломатов США, которые, в том числе занимались стимулированием сепаратистских настроений, заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Нестеренко.
По его словам, упор делался на дискредитацию самого избирательного процесса с расчетом на низкий интерес и слабую явку избирателей, что позволило бы поставить под вопрос легитимность результатов выборов.
Как указал дипломат, из регионов поступала информация о том, что "в последние перед выборами месяцы участились поездки дипломатов из США и стран Евросоюза на Урал, Дальний Восток, на Кавказ, в Поволжье".
"Проводилась работа по замеру общественного мнения, по замеру недовольства федеральными и региональными властями, а также работа по стимулированию сепаратистских устремлений", — сказал Нестеренко.