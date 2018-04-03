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МИД рассказал об активности дипломатов США перед выборами
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Американские дипломаты активнее ездили по России перед выборами, заявил МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
За несколько месяцев до выборов президента РФ в различные регионы страны участились поездки дипломатов США, которые, в том числе занимались стимулированием сепаратистских настроений, заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Нестеренко.
По его словам, упор делался на дискредитацию самого избирательного процесса с расчетом на низкий интерес и слабую явку избирателей, что позволило бы поставить под вопрос легитимность результатов выборов.
Как указал дипломат, из регионов поступала информация о том, что "в последние перед выборами месяцы участились поездки дипломатов из США и стран Евросоюза на Урал, Дальний Восток, на Кавказ, в Поволжье".
"Проводилась работа по замеру общественного мнения, по замеру недовольства федеральными и региональными властями, а также работа по стимулированию сепаратистских устремлений", — сказал Нестеренко.
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