МИД рассказал об активности дипломатов США перед выборами

Американские дипломаты активнее ездили по России перед выборами, заявил МИД

По его словам, упор делался на дискредитацию самого избирательного процесса с расчетом на низкий интерес и слабую явку избирателей, что позволило бы поставить под вопрос легитимность результатов выборов.

Как указал дипломат, из регионов поступала информация о том, что "в последние перед выборами месяцы участились поездки дипломатов из США и стран Евросоюза на Урал, Дальний Восток, на Кавказ, в Поволжье".