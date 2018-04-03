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МИД Франции не комментирует возможную встречу «нормандского формата» без РФ
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МИД Франции не комментирует возможную встречу «нормандского формата» без РФ 

РИА Новости 12 минут назад
ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции отказался комментировать возможную встречу стран «нормандского формата» в немецком Ахене, которая может пройти в мае без участия России, о чем сообщали СМИ.
"Мы будем держать вас в курсе того, когда состоятся следующие встречи в «нормандском формате», — заявили на брифинге французского внешнеполитического ведомства на просьбу подтвердить, что в Ахене в мае состоится встреча трех участников «нормандского формата» по ситуации на Украине.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что «не слышал ничего» о готовящейся встрече.
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