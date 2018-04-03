МИД Франции не комментирует возможную встречу «нормандского формата» без РФ 

ПАРИЖ, 3 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. МИД Франции отказался комментировать возможную встречу стран «нормандского формата» в немецком Ахене, которая может пройти в мае без участия России, о чем сообщали СМИ.
"Мы будем держать вас в курсе того, когда состоятся следующие встречи в «нормандском формате», — заявили на брифинге французского внешнеполитического ведомства на просьбу подтвердить, что в Ахене в мае состоится встреча трех участников «нормандского формата» по ситуации на Украине.
Ранее газета «Коммерсант» со ссылкой на информированные источники в Киеве сообщила, что в мае в немецком городе Ахене может состояться саммит ФРГ, Франции и Украины по размещению в Донбассе миротворцев ООН.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что «не слышал ничего» о готовящейся встрече.