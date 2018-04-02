Посольство РФ напомнило о «грязных трюках» Клинтон

Посольство РФ напомнило о «грязных трюках» Хиллари Клинтон с утечкой почтой

В материале издания говорится про некие письма, отправленные "фигурами, связанными с Москвой". Как пишет The Times, электронная переписка раскрывает опасности, с которыми сталкивается Великобритания и ее союзники, и указывает на подрывную деятельность Москвы.

В ответ на публикацию российское посольство напомнило о скандале с утечкой переписки члена Демократической партии США Хиллари Клинтон и заявило, что она была бы "хорошим экспертом по грязным трюкам с утечкой сообщений электронной почты".

Летом 2016 года были взломаны компьютерные системы Демократической партии США, члены которой бездоказательно обвинили в этом Россию. Позже бывший британский дипломат Крейг Мюррей , работающий на WikiLeaks , рассказал, что источником утечки стал представитель демократов.

Кроме того, в 2015-2016 годах Клинтон стала объектом расследования ФБР из-за того, что, будучи госсекретарем, вела служебную переписку через личный почтовый сервер. Было установлено, что около ста писем содержали конфиденциальную информацию. При этом Клинтон удали около 30 тысяч писем, заявив, что они содержали частную информацию.

В посольстве часто критикуют британскую прессу, указывая на ошибки и искажения фактов в СМИ, а также антироссийскую риторику. Так, в конце марта российские дипломаты обратили внимание на статью The Times, в которой утверждалось, что "обеспеченных россиян могут лишить виз" в Британию. Сотрудники посольства назвали подобный подход "преследованием людей по национальности".