Теперь уж лучше вы к нам: инцидент в Солсбери играет против Трампа на возможных переговорах с Путиным

Инцидент в Солсбери осложнил внешнеполитический расклад для Трампа

Дело в том, что помощник президента РФ по внешнеполитическим вопросам, бывший российский посол России Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонной беседы предложил Путину провести переговоры в Вашингтоне.

По словам Ушакова, переговоры шли в конструктивном ключе, но истеричная реакция коллективного Запада на инцидент в Солсбери привела к очередному сбою в наших двусторонних отношениях — на сегодня предложенный вариант больше не возможен.

Очевидно, что высылка 60 российских дипломатов и закрытие консульства в Сиэтле привели к тому, что Путин не поедет на встречу с Трампом на американскую территорию, и теперь для проведения подобных переговоров сторонам нужно найти третью страны, вследствие чего, данный саммит может обернуться для хозяина Белого дома серьезными имиджевыми потерями.

Ведь тогда не Трамп, а Путин для всей информационной машины США будет хозяином положения.

Другой вопрос, что полномасштабной встречи лидеров России и США требует общая ситуация в мире, поэтому она. в любом случае, состоится, и на практике будет смотреться, если не дипломатическим поражением Трампа, то, как минимум, очень серьезной уступкой.

Для встречи Путина и Трампа нужна повестка

«На самом деле, политики такого уровня всегда могут пожать друг другу руки, поэтому изменение общей ситуации в наших отношениях из-за инцидента в Солсбери в данном вопросе не является приговором», — заключает Топорнин.

Как замечает эксперт, между Россией и США существует вполне конкретная двусторонняя повестка, и можно обозначить вопросы, которые должны стать предметом подобных переговоров на высшем уровне. Впрочем, главным для такой встречи является поиск проблем, по которым мы можем прийти к итоговому соглашению, иначе все это не будет иметь практического смысла.

«На сегодняшний день, к сожалению, у нас нет четких движений в сторону заключения каких-то серьезных соглашений по основным проблемам наших двусторонних отношений. Это, естественно, общая ситуация в Сирии , проблема стратегических вооружений, а также их дальнейшего сокращения. Можно еще вспомнить Украину , где мы пока ни о чем не договорились — в общем, инцидент в Солсбери мало что изменил в существующем на сегодня раскладе между Россией и США», — констатирует Топорнин.

Поэтому, по мнению Николая Борисовича, в ближайшей перспективе встреча Путина и Трампа крайне маловероятна по той причине, что американский лидер, как мы видим, не может полностью контролировать данное направление внешней политики США.

Между Россией и США возможно повторение «Разрядки»

«Другой вопрос, очевидно, что любое движение в этом направлении возможно только через личные переговоры между Путиным и Трампом, которые должны сами обозначить повестку своей будущей двусторонней встречи», — резюмирует Топорнин.

Кроме того, здесь нельзя забывать, что наш президент весьма основательно подходит к таким вопросам и без толку на встречу с Трампом не поедет. Таким образом, американцы должны найти здесь конкретную тему для конструктивных переговоров, не говоря уже о том, что в свете инцидента в Солсбери для такого саммита на высшем уровне нужно подыскать удобную для всех третью страну.

«В то же время, предметом переговоров между Трампом и Путиным может быть будущее соглашения СНВ-3, а также его возможное продление. Очевидно, что это соглашение необходимо продлить, и для этого России и США нужно начинать вести переговоры по этому вопросу, и это действительно может стать предметом для такой встречи на высшем уровне», — заключает Топорнин.

Также здесь нужно отметить, что именно стратегические соглашения и стали предметом «Разрядки» в отношениях между Москвой и Западом на рубеже шестидесятых и семидесятых годов. Это особенно важно, учитывая то обстоятельство, что текущий уровень отношений между Россией и Западом связывают с эпохой в отношениях Москвы и Вашингтона, которая предшествовала «Разрядке».

СНВ-4 может стать темой переговоров между Путиным и Трампом

«Это соглашение нужно будет переподписать, поскольку оно затрагивает глобальную безопасность, поэтому если оно не будет пролонгировано, то это окончательно дестабилизирует глобальную политику», — констатирует Топорнин.

Таким образом, стороны должны здесь отбросить в сторону все вопросы и сесть здесь за стол переговоров, что говорит нам о том, что встреча между Путиным и Трампом состоится для пролонгации СНВ-3 или, например, подписания СНВ-4 на новых условиях.

«Что касается остальной повестки, то и Донбасс никуда не денется, и в Сирии война не заканчивается, поэтому Путину и Трампу есть что обсудить, и о чем договориться, учитывая общую ситуацию в глобальной политике», — резюмирует Топорнин.

Также стоит обсудить проблемы КНДР , недопущения войны на Корейском полуострове, а также нераспространение ядерного оружия — здесь можно будет о многом договориться, особенно если в Вашингтоне возобладает здравый смыл и курс на прямой военный конфликт с Пхеньяном больше не будет одним из реальных вариантов внешней политики США.

«В случае, если стороны сойдутся в повестке встречи, такие переговоры могут состояться на нейтральной земле по той же логике, которая была когда-то в отношениях между США и Советским Союзом», — заключает Топорнин.

Здесь можно сказать одно, что инцидент в Солсбери лишил Трампа возможность пригласить Путина в Вашингтон и выглядеть, тем самым, победителем для внутренней аудитории — теперь Белому дому придется идти на имиджевые потери.