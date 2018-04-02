Порошенко, Меркель и Макрон решили обсудить миротворцев без России

Франции и В мае в немецком Ахене может состояться саммит лидеров Германии Украины , посвященный размещению миротворцев ООН в Донбассе, сообщили СМИ со ссылкой на источники в Киеве.

Трехсторонний саммит лидеров «нормандского формата» без одного из его участников — президента России Владимира Путина — состоится для обсуждения возможности размещения в Донбассе «голубых касок» ООН. «Подготовительная работа» к саммиту в Ахене будет проведена во время визита в Берлин президента Украины Петра Порошенко 10 апреля, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Лидеры трех стран не проводили встречи в подобном формате с момента прихода Эммануэля Макрона на пост президента Франции.

Встреча, как ожидается, произойдет в ходе церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого . Порошенко не впервые отправляется в Ахен на церемонию, а Эмманюэль Макрон получит премию за «вклад в объединение Европы».

Источники, близкие к МИД Украины, заявили, что полноценный саммит «нормандской четверки» невозможен из-за неблагоприятной ситуации в отношениях России и Запада.

«Я не думаю, что его подготовка будет проходить без ведома Кремля. Более того, президент Франции Эмманюэль Макрон, который также в мае собирается посетить Москву Санкт-Петербург , наверняка обсудит с Владимиром Путиным тему миротворцев в Донбассе», — заявил источник.

Источник в МИД России заявил, что Москва не возражает против контактов в подобном формате, подчеркнув, что решение по миротворцам будут принимать в Совбезе ООН

В марте украинский президент Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное для скорейшего ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс.