«После прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения американского вектора на пророссийский, то, что происходит в отношениях между Украиной и Россией и изображение Порошенко себя как ястреба — это бесконечная фейковая антироссийская имитация в рамках договоренностей Трампа и Путина. А именно: максимально содействовать вводу миротворцев на Донбасс и начать реальное выполнение Минских соглашений. С тем, чтобы в 2019 году выйти на изменения в украинской Конституции по особому статусу Донбасса», — смоделировал ситуацию эксперт.
Президент Украины вынужден выполнять поставленные задачи еще и ради того, чтобы он мог безопасно уйти в случае своего проигрыша в ходе президентской гонки. А также, чтобы США, как отметил Корнейчук, «все награбленное» в оффшорах.
«Все действия, начиная от закона об оккупированных территориях до разрыва экономических отношений с РФ и высылки дипломатов — это имитация антироссийскости Порошенко, прикрывающая его основные задачи», — подчеркнул аналитик.
Мало того, по его словам, Порошенко постоянно совершает визиты в те страны, которые будут голосовать в Совбезе ООН за ввод миротворцев на Донбасс. Президент склоняет их поддержать именно российскую резолюцию с дополнениями (при этом настаивая, что резолюция — украинская).
Поэтому, все пиар-механизмы Банковой направлены на то, чтобы на самом деле не нагнетать отношения с Россией и не поднимать анти-российскую истерию. Поскольку Украине в ближайшее время придется идти ей на уступки.
«1 апреля в Мариуполе Порошенко подчеркнул: Украине срочно необходим ввод миротворцев на Донбасс и он всячески этот вопрос лоббирует. Одновременно со стороны АП идут вбросы: а как бы мог выглядеть закон об амнистии сепаратистов? Давайте обсудим», — заключил политолог.
Солидарно с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, Украина приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся, сообщил президент Петр Порошенко.
Реагируя, 30 марта Россия заявила, что вышлет из страны 13 украинских дипломатов. Глава украинского МИДа Павел Климкин назвал зеркальную реакцию нонсенсом.