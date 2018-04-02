Эксперт: Порошенко — фейковый ястреб

«После прихода к власти в США Дональда Трампа и изменения американского вектора на пророссийский, то, что происходит в отношениях между Украиной Россией и изображение Порошенко себя как ястреба — это бесконечная фейковая антироссийская имитация в рамках договоренностей Трампа и Путина. А именно: максимально содействовать вводу миротворцев на Донбасс и начать реальное выполнение Минских соглашений. С тем, чтобы в 2019 году выйти на изменения в украинской Конституции по особому статусу Донбасса», — смоделировал ситуацию эксперт.

Президент Украины вынужден выполнять поставленные задачи еще и ради того, чтобы он мог безопасно уйти в случае своего проигрыша в ходе президентской гонки. А также, чтобы США, как отметил Корнейчук, «все награбленное» в оффшорах.

«Все действия, начиная от закона об оккупированных территориях до разрыва экономических отношений с РФ и высылки дипломатов — это имитация антироссийскости Порошенко, прикрывающая его основные задачи», — подчеркнул аналитик.

Мало того, по его словам, Порошенко постоянно совершает визиты в те страны, которые будут голосовать в Совбезе ООН за ввод миротворцев на Донбасс. Президент склоняет их поддержать именно российскую резолюцию с дополнениями (при этом настаивая, что резолюция — украинская).

Поэтому, все пиар-механизмы Банковой направлены на то, чтобы на самом деле не нагнетать отношения с Россией и не поднимать анти-российскую истерию. Поскольку Украине в ближайшее время придется идти ей на уступки.

«1 апреля в Мариуполе Порошенко подчеркнул: Украине срочно необходим ввод миротворцев на Донбасс и он всячески этот вопрос лоббирует. Одновременно со стороны АП идут вбросы: а как бы мог выглядеть закон об амнистии сепаратистов? Давайте обсудим», — заключил политолог.

Солидарно с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС , Украина приняла решение о выдворении 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся, сообщил президент Петр Порошенко.