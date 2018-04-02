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Российские дипломаты покинули Литву
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Объявленные персонами нон грата российский дипломаты покинули Литву
Газета.Ru
1 час назад
Фото:
РИА Новости
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3
Трое российских дипломатов, которые по решению властей
Литвы
были объявлены персонами нон грата, покинули страну, сообщает
РИА "Новости"
.
"Три сотрудника посольства покинули Литву в установленные сроки", — заявили в посольстве
России
.
Ранее
США
и ряд стран
ЕС
заявили о высылке российских дипломатов.
Польша
,
Украина
, Литва и ряд стран 26 марта также заявили об аналогичных мерах.
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