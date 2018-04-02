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Российские дипломаты покинули Литву
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Объявленные персонами нон грата российский дипломаты покинули Литву 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Трое российских дипломатов, которые по решению властей Литвы были объявлены персонами нон грата, покинули страну, сообщает РИА "Новости".
"Три сотрудника посольства покинули Литву в установленные сроки", — заявили в посольстве России.
Ранее США и ряд стран ЕС заявили о высылке российских дипломатов. Польша, Украина, Литва и ряд стран 26 марта также заявили об аналогичных мерах.
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