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Трамп: Ладить с Россией не согласны только очень глупые люди
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Трамп: Ладить с Россией не согласны только очень глупые люди 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер США Дональд Трамп заявил, что те, кто не дружат с Россией, — очень глупые люди, но признал, что США, возможно, не будут налаживать отношения с Москвой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «ладить с Россией — это хорошо, и те, кто не дружат с Россией, — очень глупые люди». Однако он признал, что «может быть, мы не будем (дружить)», сообщает The Gardian.
Соединенные Штаты ранее заявили, что вышлют 60 российских дипломатов. Таким образом американское правительство присоединяется к европейским коллегам, чтобы «наказать» Кремль за якобы нападение на экс-сотрудника ГРУ в Великобритании.
Ранее Дональд Трамп заявил, что возможность улучшения отношений с Россией существует, однако допустил, что наладить их так и не удастся.
«Я думаю, у меня могут быть очень хорошие отношения с Россией и с президентом (Владимиром) Путиным. И если это получится, то это будет замечательно. Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. Кто знает?» — заметил он.
Ранее Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием, вызвав резкую критику со стороны коллег-республиканцев.
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