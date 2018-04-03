Трамп: Ладить с Россией не согласны только очень глупые люди

Президент США Дональд Трамп заявил, что «ладить с Россией — это хорошо, и те, кто не дружат с Россией, — очень глупые люди». Однако он признал, что «может быть, мы не будем (дружить)», сообщает The Gardian.

Великобритании. Соединенные Штаты ранее заявили, что вышлют 60 российских дипломатов. Таким образом американское правительство присоединяется к европейским коллегам, чтобы «наказать» Кремль за якобы нападение на экс-сотрудника ГРУ

Ранее Дональд Трамп заявил, что возможность улучшения отношений с Россией существует, однако допустил, что наладить их так и не удастся.

«Я думаю, у меня могут быть очень хорошие отношения с Россией и с президентом (Владимиром) Путиным . И если это получится, то это будет замечательно. Есть еще большая возможность того, что этого не произойдет. Кто знает?» — заметил он.

Ранее Трамп поздравил Владимира Путина с переизбранием, вызвав резкую критику со стороны коллег-республиканцев.