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Половина жителей Молдавии доверяют Путину
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Более 50% жителей Молдавии доверяют Путину, показал опрос 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Более половины жителей Молдавии признались, что среди иностранных лидеров наибольшее доверие у них вызывает президент России Владимир Путин, свидетельствуют данные опроса, представленные в среду Центром социологических исследований CIVIS.
Авторы исследования отмечают, что для большинства жителей Молдавии — 55% — наибольшим доверием среди зарубежных лидеров пользуется Путин. Следом идут экс-президент Румынии Траян Бэсеску, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Румынии Клаус Йоханнис и канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Список мировых лидеров, чье мнение для жителей Молдавии наименее интересно, возглавляют глава Украины Петр Порошенко и бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
На вопрос о том, какую страну можно назвать наиболее дружественной по отношению к Молдавии, 39% назвали Россию, 35% — Румынию, 8% — Германию, 7% — США и 5% — Украину.
Исследование проводилось с 10 по 28 марта, в нем приняли участие 1,55 тысячи человек. Максимальная погрешность составляет около 3%.
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