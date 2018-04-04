Половина жителей Молдавии доверяют Путину

Более 50% жителей Молдавии доверяют Путину, показал опрос

Более половины жителей Молдавии признались, что среди иностранных лидеров наибольшее доверие у них вызывает президент России Владимир Путин , свидетельствуют данные опроса, представленные в среду Центром социологических исследований CIVIS.

На вопрос о том, какую страну можно назвать наиболее дружественной по отношению к Молдавии, 39% назвали Россию , 35% — Румынию, 8% — Германию, 7% — США и 5% — Украину.

Исследование проводилось с 10 по 28 марта, в нем приняли участие 1,55 тысячи человек. Максимальная погрешность составляет около 3%.