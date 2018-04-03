Посол РФ заверил, что британским гостям на ПМЭФ будут рады

Посол РФ в Лондоне Александр Яковенко заверил, что на Санкт-Петербургском экономическом форуме будут рады участию британцев.

"Петербургский международный экономический форум состоится 24-26 мая. Это уникальная платформа для мирового бизнеса для обсуждения и заключения сделок. Будем рады гостям из Британии", — написал посол в Twitter.

Накануне посольство РФ, комментируя сообщение в газете Times о том, что некоторым крупнейшим британским компаниям рекомендуется не посещать Петербургский международный экономический форум, заявило: «Если саботирование британской экономики входит в число важнейших интересов Британии, то у нас просто нет комментария. Мы считаем иначе».

Ранее диппредставительство подчеркивало, что россияне настроены в отношении британцев «позитивно и радушно», вопреки заявлениям британских официальных лиц.