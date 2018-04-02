Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию

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МИД России высылает черногорского дипломата 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
МИД России вызвал посла Черногории, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич был вызван 2 апреля.
>> Россия высылает дипломатов 23 стран
"Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника черногорского посольства", — отметили в МИД.
28 марта Черногория объявила о высылке российского дипломата.
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