Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию

МИД России вызвал посла Черногории, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Чрезвычайный и полномочный посол Черногории в Российской Федерации Рамиз Башич был вызван 2 апреля.
"Ему была вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования Черногории о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за т.н. "дела Скрипалей" российская сторона объявляет "persona non grata" сотрудника черногорского посольства", — отметили в МИД.
28 марта Черногория объявила о высылке российского дипломата.