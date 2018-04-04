Песков: президенты РФ, Ирана и Турции согласовали заявление по Сирии 

АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Совместное заявление президентов России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии было согласовано на проходящем саммите в Анкаре. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Совместное заявление согласовано. Оно будет опубликовано позднее", — уточнил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее на сайте президента Ирана появилось сообщение о согласовании заявления и его текст. Однако сами президенты в это время еще продолжали консультации за закрытыми для прессы дверями.