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Песков: президенты РФ, Ирана и Турции согласовали заявление по Сирии
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Песков: президенты РФ, Ирана и Турции согласовали заявление по Сирии 

ТАСС 3 часа назад
Фото: stoletie.ru
АНКАРА, 4 апреля. /ТАСС/. Совместное заявление президентов России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии было согласовано на проходящем саммите в Анкаре. Это подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Совместное заявление согласовано. Оно будет опубликовано позднее", — уточнил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.
Ранее на сайте президента Ирана появилось сообщение о согласовании заявления и его текст. Однако сами президенты в это время еще продолжали консультации за закрытыми для прессы дверями.
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