Песков: президенты РФ, Ирана и Турции согласовали заявление по Сирии

"Совместное заявление согласовано. Оно будет опубликовано позднее", — уточнил Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее на сайте президента Ирана появилось сообщение о согласовании заявления и его текст. Однако сами президенты в это время еще продолжали консультации за закрытыми для прессы дверями.