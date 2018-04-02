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На саммите в Анкаре обсудят вопрос конституционной реформы в Сирии
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На саммите в Анкаре обсудят вопрос конституционной реформы в Сирии 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вопрос продвижения конституционной реформы в Сирии будет одним из главных на встрече лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Одной из задач встречи является рассмотрение мер по продвижению конституционной реформы в Сирии. Это в соответствии с решением Конгресса сирийского национального диалога, в частности, вопрос создания конституционного комитета, в который должны войти представители правительства республики, представители оппозиции и гражданского общества", — сказал Ушаков.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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