На саммите в Анкаре обсудят вопрос конституционной реформы в Сирии 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Вопрос продвижения конституционной реформы в Сирии будет одним из главных на встрече лидеров России, Турции и Ирана в Анкаре, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Одной из задач встречи является рассмотрение мер по продвижению конституционной реформы в Сирии. Это в соответствии с решением Конгресса сирийского национального диалога, в частности, вопрос создания конституционного комитета, в который должны войти представители правительства республики, представители оппозиции и гражданского общества", — сказал Ушаков.
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