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Богданов и посол Сирии обсудили усилия по стабилизации ситуации в Гуте
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Богданов и посол Сирии обсудили усилия по стабилизации ситуации в Гуте
РИА Новости
38 минут назад
Фото:
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РИА НОВОСТИ
. БОГДАНОВ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ
СИРИИ
УСИЛИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ —
МИД РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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