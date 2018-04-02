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Богданов и посол Сирии обсудили усилия по стабилизации ситуации в Гуте
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В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки

Богданов и посол Сирии обсудили усилия по стабилизации ситуации в Гуте 

РИА Новости 38 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. БОГДАНОВ ОБСУДИЛ С ПОСЛОМ СИРИИ УСИЛИЯ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ В ВОСТОЧНОЙ ГУТЕ — МИД РФ
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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