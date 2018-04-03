Путин прибыл с визитом в Анкару

Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару

Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС "Аккую" . Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.

Затем состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.