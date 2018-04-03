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Путин прибыл с визитом в Анкару
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Путин прибыл с двухдневным визитом в Анкару 

РИА Новости 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин прибыл с двухдневным визитом в столицу Турции Анкару. Это первая зарубежная поездка российского лидера после победы на выборах, Путин совершает ее по приглашению президента Турции Реджепа Эрдогана.
Визит российского президента начнется с видеоконференции по случаю старта строительных работ на АЭС "Аккую". Лидеры дадут команду на заливку бетона в основание первого энергоблока.
Затем состоятся переговоры Путина и Эрдогана в узком составе. После этого пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня двух стран, по итогам которого стороны подпишут ряд документов и дадут пресс-конференцию.
В среду в Анкаре пройдет вторая трехсторонняя встреча глав России, Турции и Ирана — государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
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