В британском посольстве ответили на вопросы о проверках граждан РФ 

«Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами», — говорится в заявлении посольства. Подчёркивается, что у российских путешественников «не возникнет никаких проблем с посещением Соединённого Королевства».
30 марта британская полиция и таможня без объяснения причин досмотрели самолёт «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу. Позже власти страны заявили, что это стандартные процедуры по защите от организованной преступности и контрабанды запрещённых веществ. В российском МИДе подобные действия оценили как очередную провокацию.