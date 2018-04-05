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В британском посольстве ответили на вопросы о проверках граждан РФ
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В британском посольстве ответили на вопросы о проверках граждан РФ 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
«Великобритания по-прежнему приветствует дружественные отношения между нашими народами», — говорится в заявлении посольства. Подчёркивается, что у российских путешественников «не возникнет никаких проблем с посещением Соединённого Королевства».
30 марта британская полиция и таможня без объяснения причин досмотрели самолёт «Аэрофлота» в лондонском аэропорту Хитроу. Позже власти страны заявили, что это стандартные процедуры по защите от организованной преступности и контрабанды запрещённых веществ. В российском МИДе подобные действия оценили как очередную провокацию.
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