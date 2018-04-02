Ещё
Украина предложила России обмен заключенными
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США
«Они что-то затевают»: корабли РФ вызвали переполох в США

Украина предложила России обмен заключенными 

Газета.Ru 1 час назад
Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявил, что Киев готов обменяться с Москвой заключенными, передает «Украинские новости».
"Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников", — заявила Геращенко
При этом не уточняется, сколько именно украинцев хочет обменять Украина.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по телефону обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обмен заключенными.
Газета.Ru: последние новости
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии В Кремле не считают возможным комментировать ситуацию вокруг Слуцкого В отношении оператора "Ядрово" заведут дело
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России грозятся закрыть ТЦ и снести высотки159
Трамп предложил Путину встретиться243
Зеркальный ответ РФ затронул и Черногорию41
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции14
Канделаки пришла в ГД за Слуцким54
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:47
Назван виновный в убийстве российского посла в Турции
В мире Ближний Восток
00:53
Падение дрона «Почты России» сняли на видео
Происшествия
01:28
Трамп предложил Путину встретиться
Политика
00:55
Телеведущая показала очень редкую болезнь руки
Шоу-бизнес
00:22
Канделаки пришла в ГД за Слуцким
Шоу-бизнес
01:00
Налоговые уведомления будут доставлять по-новому
Личный счет
00:55
Программа по охране Байкала будет продлена
Экология Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение