Украина предложила России обмен заключенными

"Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников", — заявила Геращенко