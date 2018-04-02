Украина предложила России обмен заключенными 

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко заявил, что Киев готов обменяться с Москвой заключенными, передает «Украинские новости».
"Украинская сторона готова передать 20 россиян, которые удерживаются в украинских тюрьмах за нарушение украинского законодательства и участие в войне, для того чтобы освободить Сенцова, Кольченко и других наших узников", — заявила Геращенко
При этом не уточняется, сколько именно украинцев хочет обменять Украина.
Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин по телефону обсудил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым обмен заключенными.