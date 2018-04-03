Посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля

"Мы направили в посольство Великобритании в Москве ноту с просьбой о выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля Виктории. Несколько дней назад мы уже проинформировали об этом намерении британскую сторону. Надеемся на то, что наш запрос будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства", — говорится в сообщении.