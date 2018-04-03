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Посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля
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Посольство России направило ноту с просьбой выдать визу племяннице Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: «Газета.Ru»
Посольство России в Лондоне направило ноту в посольство Великобритании в Москве с просьбой выдать визу племяннице экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктории. Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Мы направили в посольство Великобритании в Москве ноту с просьбой о выдаче британской визы племяннице Сергея Скрипаля Виктории. Несколько дней назад мы уже проинформировали об этом намерении британскую сторону. Надеемся на то, что наш запрос будет рассмотрен максимально оперативно, как того требуют обстоятельства", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория решила навестить ее в Лондоне.
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