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Многим стало очевидно, что Великобритания заигралась — Лавров о «деле Скрипаля»
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Многим стало очевидно, что Великобритания заигралась — Лавров о «деле Скрипаля» 

ТК «Звезда» 2 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Великобритания заигралась. Бездоказательные обвинения Лондона по «делу Скрипаля» в адрес России уже начинают вызывать ряд вопросов у серьезных экспертов и руководителей правительств ряда государств. Так полагает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Руководители целого ряда государств начали публично задавать вопросы Великобритании по «делу Скрипаля». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Может быть целый ряд причин (возникновения «дела Скрипаля» — прим.ред), и отметать их нельзя. Серьезные эксперты их не отметают, и серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают, и уйти от ответов на эти вопросы, я думаю, уже не получится. Потому что они уже слишком очевидны, и слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались», — сказал российский дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.
Лавров также добавил, что призывы Великобритании и ряда других государств в адрес России признать причастность Москвы в отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери «несерьезны» и «недостойны».
«Когда нам наши коллеги, включая, недавно я слышал интервью моего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, говорят: «Мы столько обращений направляем в адрес России, и все они остаются без ответа». Обращение-то одно: либо признать, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль и кто-то стащил отравляющее вещество и его применил в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно. И я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности, но особенно в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопроса жизни и смерти», — подчеркнул Лавров.
Глава МИД РФ пояснил, что у России не могло быть претензий к Сергею Скрипалю и, соответственно, не было мотива отравить его, иначе экс-полковник ГРУ не был бы помилован и выпущен на свободу.
«Мотива у нас быть не могло. Человек был выпущен на свободу, помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад. Если бы к этому человеку были какие-то претензии, наверное, он не подлежал бы обмену», — объяснил глава МИД РФ.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. В Великобритании обвинили в причастности к случившемуся Россию. Свои выводы они сделали на основании того, что покушение на убийство было совершено при помощи вещества «Новичок», якобы произведенного в СССР. В Москве свою причастность к «делу Скрипаля» категорически отрицают.
Кто на самом деле может стоять за отравлением Скрипаля и его дочери? И почему Запад, не проведя расследование, обвинил в произошедшем Россию? Все это обсудят эксперты в эфире ток-шоу «Особая статья». Не пропустите — 2 апреля в 21:35 на телеканале «Звезда».
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