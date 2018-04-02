Многим стало очевидно, что Великобритания заигралась — Лавров о «деле Скрипаля»

Руководители целого ряда государств начали публично задавать вопросы Великобритании по «делу Скрипаля». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Может быть целый ряд причин (возникновения «дела Скрипаля» — прим.ред), и отметать их нельзя. Серьезные эксперты их не отметают, и серьезные эксперты и руководители правительств целого ряда государств эти вопросы публично задают, и уйти от ответов на эти вопросы, я думаю, уже не получится. Потому что они уже слишком очевидны, и слишком очевидно, что наши британские коллеги заигрались», — сказал российский дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш Абулом Хасаном Махмудом Али.

Лавров также добавил, что призывы Великобритании и ряда других государств в адрес России признать причастность Москвы в отравлении шпиона Сергея Скрипаля и его дочери «несерьезны» и «недостойны».

«Когда нам наши коллеги, включая, недавно я слышал интервью моего французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана , говорят: «Мы столько обращений направляем в адрес России, и все они остаются без ответа». Обращение-то одно: либо признать, что это был приказ с самого верха, либо признайтесь, что вы утратили контроль и кто-то стащил отравляющее вещество и его применил в Великобритании. Это несерьезно, это недостойно. И я считаю, что это абсолютно неприемлемо в любой сфере деятельности, но особенно в дипломатии и особенно, когда речь идет о вопроса жизни и смерти», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ пояснил, что у России не могло быть претензий к Сергею Скрипалю и, соответственно, не было мотива отравить его, иначе экс-полковник ГРУ не был бы помилован и выпущен на свободу.

«Мотива у нас быть не могло. Человек был выпущен на свободу, помилован в рамках обмена на представителей России несколько лет назад. Если бы к этому человеку были какие-то претензии, наверное, он не подлежал бы обмену», — объяснил глава МИД РФ.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта в городе Солсбери. В Великобритании обвинили в причастности к случившемуся Россию. Свои выводы они сделали на основании того, что покушение на убийство было совершено при помощи вещества «Новичок», якобы произведенного в СССР. В Москве свою причастность к «делу Скрипаля» категорически отрицают.