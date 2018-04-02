Врио главы Кузбасса обозначил свои основные задачи

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилёв назвал приоритеты в работе на новом посту. По его словам, в первую очередь он продолжит поддерживать тех, кого затронула кемеровская трагедия — как обещал экс-глава региона Аман Тулеев . Пока Цивилёв намерен опираться на нынешнюю команду областной администрации. Между тем предыдущий глава региона сможет рассчитывать на льготы, предусмотренные законом о присвоении Аману Тулееву почётного звания «Народный губернатор». В коллегии администрации отметили, что отдельно этот вопрос пока не обсуждался. Сергей Цивилёв, занявший должность временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области, встретился с руководителями федеральных и местных органов власти Кузбасса, а также депутатами. На брифинге он перечислил, чем намерен заняться на посту в первую очередь.

«Свою основную задачу я сейчас вижу в том, чтобы вникнуть во все детали, во все особенности региона, во все программы, которые были составлены, разобраться во всём потенциале, который можно использовать на благо развития Кузбасса», — цитирует РИА Новости Цивилёва.

Он заявил, что намерен работать с уже имеющейся областной администрацией и приглашать специалистов из других регионов только, если в этом будет необходимость.

«Я намерен строить работу на основе той команды, которая есть. Это достойные люди. Если (действующему составу. — RT) будет не хватать компетенции, пригласим (специалистов. — RT) из других регионов на какой-то короткий срок», — отметил врио губернатора.

Помимо этого он подчеркнул, что рассчитывает на плодотворное сотрудничество и «верит в командный дух».

Отметим, что широкой общественности Цивилёв стал известен после того, как вышел на стихийный митинг, организованный жителями Кемерова после трагедии в торговом центре. Он тогда пообещал полностью разобраться ситуацией и даже на коленях попросил прощения у семей погибших и пострадавших за произошедшее.

Он также отметился фразой «попиариться на горе», брошенной мужчине, который как выяснилось позднее потерял на пожаре троих детей, жену и сестру.

Выполнит обещания Тулеева

Цивилёв также пообещал не оставлять родственников погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре Кемерова без поддержки. В связи с этим он с 3 апреля намерен продолжить встречи с ними.

«Вы знаете, с родственниками пострадавших встретился Аман Гумирович (Тулеев. — RT)​​​. Наша обязанность — всё, что Аман Гумирович сказал родственникам пострадавших, мы должны исполнить. Не со всеми Аман Гумирович встретился, поэтому я уже с завтрашнего дня начинаю приём оставшихся, кто не успел», — отметил врио главы региона.

«Им нужно обеспечить помощь на долгие годы, особенно детям, оставшимся без родителей», — заявил Цивилёв.

Напомним, что 1 апреля Тулеев попросил президента России Владимира Путина сложить с него губернаторские полномочия. Своё решение он аргументировал тем, что не считает себя в праве оставаться на должности после трагедии в ТЦ Кемерова.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора — ну нельзя, морально нельзя», — сказал Тулеев в видеообращении.

До выборов

Евгений Шевченко. Цивилёв останется на посту врио губернатора как минимум до сентября нынешнего года. Постоянный глава региона будет избран в единый день голосования 9 сентября, о чём ранее сообщал член Центризбиркома России

«В период с 31 мая по 10 июня Кемеровский областной совет народных депутатов должен принять решение о назначении выборов губернатора Кемеровской области на 9 сентября текущего года», — говорил он накануне.

Несмотря на то, что эксперты оценивают шансы Цивилёва на победу в выборах как достаточно высокие, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло заявил, что пока рано делать какие-либо прогнозы.

«Мы слишком преждевременные вопросы задаём​​​… Его задача одна — работать на благо жителей Кузбасса и родины. Организовать выполнение тех задач, которые поставлены президентом РФ. А выборы-не выборы — у него и так хватает сегодня забот», — приводит РИА Новости его слова.

Законные льготы

Меняйло также отметил, что за Аманом Тулеевым останется звание «Народного губернатора», которое ему присвоили ещё в декабре 2011 года.

«Закон (о «Народном губернаторе». — RT) принят. Он сегодня действует», — сказал он.

СМИ предполагают, что для Тулеева будут сохранены и льготы. Так, согласно закону, даже после отставки он может рассчитывать на пожизненное и пользование резиденцией, которая ему была выделена в качестве служебной.

«Губернатору, прекратившему свои полномочия, и его супруге предоставляется пожизненно в безвозмездное пользование находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение, которое было предоставлено губернатору в качестве служебного жилого помещения на день прекращения им своих полномочий, либо иное жилое помещение площадью не менее 93 кв. метров, расположенное в селе Мазурово Кемеровской области», — говорится в документе.

Помимо этого, если Тулеев захочет продолжить заниматься общественной деятельностью, ему положено служебное помещение в администрации Кемеровской области со всем оборудованием и личный помощник.

Также ему ежемесячно и до конца жизни выплачивается 50 тыс. рублей без учёта налога на доходы физических лиц. Эта выплата подлежит индексации исходя из прогнозируемого уровня инфляции, который определяется федеральным законом о федеральном бюджете.

«Финансирование расходов на реализацию настоящего закона производится за счёт средств областного бюджета», — следует из документа.

Несмотря на то в администрации Кемеровской области отметили, что пока льготы для Амана Тулеева не обсуждались.