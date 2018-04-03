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Трамп обещал в ближайшее время рассказать о своем отношении к Путину
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Трамп обещал в ближайшее время рассказать о своем отношении к Путину 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обещал во вторник в ближайшее время рассказать о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину.
"Мы узнаем, я дам вам знать. Я говорю о том, что придет время, когда я дам вам знать, вы очень быстро узнаете [об этом]", — сказал Трамп за рабочем ланчем с лидерами трех прибалтийских республик в Белом доме, отвечая на вопрос журналистов о его отношении к российскому президенту.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что Трамп в телефонном разговоре с Путиным сам предложил российскому лидеру нанести визит в Вашингтон для проведения переговоров. По словам Ушакова, конкретные временные рамки встречи не обсуждались.
При этом Ушаков отметил, что подготовка встречи лидеров пока не ведется. Тем не менее «хотелось бы верить, что начнется» подготовка такой встречи, добавил он.
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