Пушков констатировал развал обвинений Лондона в адрес России 

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков констатировал, что обвинения Лондона в адрес Москвы по так называемому делу Скрипаля развалились.
«Доказательств не будет — их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России», — написал Пушков в Twitter.
«Напрасно в Берлине и Париже «поверили британским коллегам». Иногда не стоит верить на слово — можно попасть впросак», — отметил российский сенатор.
Напомним, во вторник эксперты британской лаборатории «Портон Даун» сообщили, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.
Комментируя откровения британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.