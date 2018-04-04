Пушков констатировал развал обвинений Лондона в адрес России

«Доказательств не будет — их нет. В Лондоне установили, по их словам, тип вещества, но не страну происхождения. А это означает развал всех обвинений в адрес России », — написал Пушков в Twitter.

«Напрасно в Берлине и Париже «поверили британским коллегам». Иногда не стоит верить на слово — можно попасть впросак», — отметил российский сенатор.

Напомним, во вторник эксперты британской лаборатории «Портон Даун» сообщили, что не нашли доказательств российского происхождения «Новичка». В британском МИДе вынужденно признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались на предположениях.