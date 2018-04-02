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Лавров рассказал о детских играх Запада
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Лавров рассказал о детских играх Запада 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров, комментируя высылку российских дипломатов в связи с делом Скрипаля, заявил, что Москва не хочет уподобляться детским играм, которые ведут страны Запада.
«Как в детстве говорили «кто первый начал, тот должен и остановиться». Мы не хотим уподобляться детским играм, но пока наши партнеры занимаются ровно этим», — передает РИА «Новости» слова Лаврова.
«Ну вот, сокращают возможности для такого диалога путем высылок дипломатов под надуманными предлогами. Как далеко мы зайдем, мы все, я имею в виду, зависит не от нас», — заявил глава МИД, говоря о дипломатических войнах России с Западом. Он отметил, что высылка дипломатов под надуманными предлогами в связи с так называемым делом Скрипаля сокращает возможности для диалога России с Западом. «Когда фактов нет, … начинают срывать зло на дипломатах, которые по определению призваны поддерживать отношения, разряжать сложные ситуации, искать какие-то пути преодоления сложностей, вот сокращают возможности для такого диалога путем высылки дипломатов под надуманными предлогами», — заявил Лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров со своим коллегой из Бангладеш.
Напомним, ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос об отношении Москвы к «делу Скрипаля» посоветовал читать заявления главы МИД Сергея Лаврова.
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