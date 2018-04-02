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Глава Минздрава Дагестана ушёл в отставку
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Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку 

РИА Новости 1 час назад
Фото: minzdravrd.ru
Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов ушел в отставку, сообщили РИА Новости в аппарате регионального правительства.
"Министр подал в отставку. Врио главы республики подписал заявление", — рассказал собеседник агентства.
Причины ухода в отставку не уточняются.
В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы, призванная оценить состояние законности в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов, все они были арестованы до 5 апреля.
Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.
Кроме того, за время работы спецкомиссии по уголовным делам были задержаны мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы Дагестана Магомед-Расул Гитинов, прошел ряд обысков.
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