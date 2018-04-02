Глава Минздрава Дагестана ушёл в отставку

Министр здравоохранения Дагестана подал в отставку

Министр здравоохранения Дагестана Танка Ибрагимов ушел в отставку, сообщили РИА Новости в аппарате регионального правительства.

"Министр подал в отставку. Врио главы республики подписал заявление", — рассказал собеседник агентства.

Причины ухода в отставку не уточняются.

В последние месяцы в Дагестане работает специальная комиссия силовиков из Москвы , призванная оценить состояние законности в республике. За время ее работы вскрыты крупные хищения в социальной сфере, задержаны четыре высокопоставленных чиновника: уже бывшие врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов , его замы Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахабас Шахов , все они были арестованы до 5 апреля.

Уголовное дело в отношении высокопоставленных чиновников соединили с рядом других дел, расследуемых с середины 2015 года. По подсчетам следствия, ущерб бюджету по этому делу превышает 95 миллионов рублей.