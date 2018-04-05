Уйдут ли в отставку Тереза Мэй и Борис Джонсон из-за лжи в деле Скрипаля

«Сел в лужу»

Как накануне сообщили британские СМИ, Лейбористская партия Великобритании требует расследовать заявления министра иностранных дел страны Бориса Джонсона о российском происхождении нервно-паралитического газа типа «Новичок» (А-234), якобы применённого в Солсбери 4 марта 2018 года.

3 апреля 2018 года директор британской секретной военной лаборатории «Портон-Даун» Гэри Эйткенхед заявил, что его специалистам не удалось определить страну, где было изготовлено ядовитое вещество. Однако ранее Борис Джонсон, ссылаясь на аналитиков лаборатории, в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle утверждал, что вещество было произведено именно в России . Теперь главная оппозиционная партия страны требует призвать министра к ответу и выяснить, не лгал ли он на камеру. По словам лидера лейбористов Джереми Корбина, Джонсон «сел в лужу», и ему необходимо объясниться.

«Министр иностранных дел должен ответить на серьёзные вопросы, не вводил ли он общественность в заблуждение», — заявил лорд-председатель Совета в теневом правительстве Великобритании Джон Триккет.

С ним солидарна и Диана Эббот, министр внутренних дел в теневом кабинете лейбористов.

«Кажется, что Борис Джонсон дезинформировал публику, утверждая, что «Портон-Даун» подтвердил ему, что нервно-паралитической газ, использованный в Солсбери, был российского происхождения», — подчеркнула политик.

Сам Борис Джонсон в ответ заявил, что действия его противников «на руку России». Наличие у РФ некоего мотива травить Скрипаля и причастность к созданию «Новичка», по мнению главы британского МИД, полностью подтверждают его правоту. Однако для многих такие оправдания звучат неубедительно. Вне внимания общественности не остался и тот факт, что 4 апреля 2018 года МИД Великобритании удалил запись в своём официальном Twitter. В ней утверждалось, что «Портон-Даун» подтвердил причастность России к производству ядовитого вещества, использованного в Солсбери.

«Серийный лжец Борис Джонсон снова пойман на лжи?» — задаётся вопросом в своём Twitter редактор Daily Mirror Кевин Магуайр.

«Если бы такое случилось в прошлом веке и британский МИД был бы вынужден отозвать заявление глобальной важности («Новичок»/Россия), то это по меньшей мере привело бы к отставке министра иностранных дел, если не всего правительства», — подчеркнул в своём Twitter глава британской редакции американского правоконсервативного издания Breitbart Рахим Кассам.

«Вера в правительство очень серьёзно подорвана», — пишет в своём Twitter экс-лидер Партии независимости Соединённого Королевства Найджел Фарадж

Указали на дверь

«Разве одно из самых основных требований, предъявляемых к министру иностранных дел, не состоит в том, чтобы не лгать на международной арене и не ухудшать отношения с другими странами?» — комментирует скандал вокруг Джонсона обозреватель Guardian Элли О'Хаган.

По её мнению, министр должен уйти в отставку, так как предпочёл подтасовать факты в деле Скрипалей и вступить в ничем не обоснованный конфликт с Россией, который уже привёл к самой масштабной за последнее время высылке дипломатов и международному скандалу.

Журналист отмечает, что многие из тех политиков, кто поддержал антироссийские заявления Терезы Мэй и Бориса Джонсона, в 2003 году поверили заявлениям тогдашнего премьер-министра Тони Блэра о наличии у Ирака оружия массового поражения. Результатом стало вступление Великобритании в войну на стороне США

Как заявил в интервью RT британский политический обозреватель Джон Уайт , «место работы» Бориса Джонсона должно поменяться.

«Мне кажется, что это повод для министра иностранных дел подать в отставку, — пишет также обозреватель The Independent Мэри Дежевски. — Если заявления, сделанные Соединённым Королевством в отношении России, и шоу со Скрипалями начнут сыпаться, должны полететь ещё головы».

Например, считает журналист, должны быть уволены главы британских спецслужб MI5 и MI6, предшественникам которых пришлось уйти в отставку из-за лжи по поводу иракского оружия массового поражения.

«То, что в течение месяца казалось триумфом Терезы Мэй, теперь выглядит иначе», — пишет Дежевски.

В британских соцсетях активно распространяются теги #NoConfidence и #SackBorisJohnson. Впрочем, появились они ещё в марте 2018 года, после того как стало известно о другом скандале с участием министра иностранных дел. Речь шла о незаконном финансировании компании Cambridge Analytica, помогавшей Джонсону вести агитацию за брексит в преддверии референдума о выходе из ЕС в 2015 году. Вместе с Джонсоном под удар попала и Тереза Мэй.

«Борис Джонсон постоянно унижает Великобританию, но слабый премьер-министр не смеет его уволить, — утверждает редактор журнала The New Statesman Джордж Итон. — Его длинный язык способствовал самой большой политической победе России с момента атаки».

«Они используют нашу слабость против нас, это похоже на технику дзюдо», — заявил политолог Financial Times

Козлы отпущения

По словам многих опрошенных RT экспертов, бездоказательное обвинение России в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери может серьёзно ударить по репутации консерваторов и привести к переменам в правительстве страны.

«У меня сложилось впечатление, что за покушением на Сергея Скрипаля стоят люди, которые хотели навредить одновременно и Владимиру Путину , и Терезе Мэй — британский премьер была, по сути, подставлена в этой ситуации. У Мэй сейчас слабое положение в партии, — заявил в интервью RT руководитель Центра партийно-политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер . — Тереза Мэй как не самый умный человек начала делать заявления антироссийского плана, не подкреплённые ничем. Умные политики так не поступают, политик должен думать, прежде чем что-то заявить».

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«Шумная медийная кампания вокруг отравления Скрипаля привела к нежеланному результату — консолидации российского общества, что уже продемонстрировало провал британских планов», — отметил эксперт в беседе с RT.

По словам доцента кафедры европейских исследований СПбГУ Натальи Ерёминой, поскольку никто не понёс реальной ответственности за ложь об иракском химическом и биологическом оружии, Тереза Мэй и Борис Джонсон пока чувствуют себя достаточно свободно.

«Судя по информации о недоказанности причастности России к изготовлению нервно-паралитического газа, можно заключить, что сама Тереза Мэй — политическая фигура, которой в случае необходимости могут легко пожертвовать», — заявила в интервью RT Ерёмина.

По мнению эксперта, сейчас сложилась ситуация, при которой Британия выполняет грязную работу для Соединённых Штатов Америки, демонизируя Россию, в то время как сам Вашингтон находится в тени и действует якобы из солидарности с британскими союзниками.

«Если кто-то из американских союзников будет чем-то недоволен, они будут недовольны не Штатами, а Британией и лично Терезой Мэй», — заключила политолог.