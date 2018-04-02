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Россия предпримет меры для обеспечения прав Никулина в США, заявили в МИД
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Россия предпримет меры для обеспечения прав Никулина в США, заявили в МИД 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Москва будет предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов россиянина Евгения Никулина, которого Чехия выдала США, сообщило министерство иностранных дел РФ.
Ранее стало известно, что обвиняемый в России и США в хакерстве россиянин Евгений Никулин в конце марта был отправлен из Чехии в США. Согласно данным американских СМИ, россиянин уже прибыл в США и содержится в тюрьме. Также он официально заявил о своей невиновности.
"Будем предпринимать все необходимые меры в целях обеспечения прав и защиты интересов российского гражданина Е. А. Никулина", — сообщило ведомство.
Российская сторона расценивает принятое Прагой решение как осознанный, политически мотивированный шаг чешской стороны, направленный на подрыв конструктивной основы двустороннего сотрудничества, отмечает министерство.
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