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Песков посоветовал журналистам читать заявления Лаврова
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Песков посоветовал журналистам читать заявления Лаврова 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не имеет никакого отношения к «делу Скрипаля», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения в СМИ, что Кремль якобы одобрил использование отравляющего вещества.
«Читайте все заявления министра иностранных дел (Сергея) Лаврова, моей коллеги в министерстве иностранных дел (Марии) Захаровой, вашего покорного слуги давностью уже недели две, наверное, когда мы с самого начала официально заявили на самых различных уровнях: Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипаля», — передает РИА «Новости» слова Пескова.
Ранее были опубликованы распространенные Британией «доказательства» причастности России к отравлению Скрипаля. В то же время госдеп признал отсутсвтвие доказательств о причастности Москвы к инциденту.
Напомним, около двух десятков стран ЕС, а также Украина, США и Канада объявили о высылке российских дипломатов из-за дела Скрипаля. В Кремле заявили, что Россия ответит на высылку дипломатов по принципу взаимности.
Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется, что западные страны задумаются об эфемерности обвинений Британии в адрес России.
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