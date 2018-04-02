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Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых
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Песков прокомментировал арест братьев Магомедовых 

РИА Новости 1 час назад
Арест владельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых не является одноразовой акцией, это целенаправленная политика по мониторингу использования бюджетных средств, следствие продолжается, степень виновности определит суд, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нет, это не какие-то одноразовые акции. Вы знаете, что в плане мониторинга использования бюджетных средств проводится очень жесткая целенаправленная политика. Здесь мы действительно видим обвинения в адрес Магомедовых. Продолжается следствие, поэтому что-либо говорить было бы некорректным. И затем будет суд, который и определит виновность и невиновность тех, кто был задержан", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах задержания владельцев группы "Сумма".
Тверской суд Москвы в субботу санкционировал арест до 30 мая совладельца и председателя совета директоров группы "Сумма" Зиявудина Магомедова в рамках дела о хищениях, растрате и создании преступного сообщества.
Следственный департамент МВД подозревает братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых в организации преступного сообщества (часть 1 статьи 210), хищениях мошенническим путем (часть 4 статьи 159) и растрате (часть 4 статьи 160 УК РФ), а гендиректора входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура Максидова — в мошенничестве и участии в преступном сообществе. Следствие заявило, что Магомедовы подозреваются в хищении 2,5 миллиарда рублей, а Максидов — в хищении почти 669 миллионов рублей.
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