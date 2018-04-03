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Российские дипломаты в США встретились с заключенным летчиком Ярошенко
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Российские дипломаты в США встретились с заключенным летчиком Ярошенко 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Александр Вильф
РИА НОВОСТИ. РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ В США ВСТРЕТИЛИСЬ С ЗАКЛЮЧЕННЫМ ЛЕТЧИКОМ ЯРОШЕНКО, ОН ПОЖАЛОВАЛСЯ НА НЕОБОСНОВАННЫЕ ОБЫСКИ — ГЕНКОНСУЛЬСТВО
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