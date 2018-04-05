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Президент Молдавии надеется на встречу с Путиным в ходе предстоящего визита в Москву
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Президент Молдавии надеется на встречу с Путиным в ходе предстоящего визита в Москву 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
КИШИНЕВ, 4 апреля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ходе предстоящего в апреле рабочего визита в Москву. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала НТВ Молдова.
"Я надеюсь, что наша встреча с Владимиром Владимировичем состоится в ближайшее время. Неясно, состоится она до инаугурации президента России 7 мая или после. Пока мы планируем визит в Москву на конец апреля", — сказал Додон, отметив, что отношения между двумя странами переживают непростой период после дипломатического скандала с высылкой российских дипломатов в свете событий в Солсбери.
Додон подчеркнул, что правительство приняло решение о высылке дипломатов под нажимом США, о чем свидетельствует благодарность, которую выразило американское посольство в Кишиневе кабинету министров.
"Эта похвала свидетельствует, что было прямое вмешательство США в наши внутренние дела. Лучше бы они промолчали", — заметил Додон, резко осудив действия кабинета министров, который контролирует правящая в Молдавии проевропейская коалиция. Он также выразил надежду на то, что Москва не будет принимать других санкций по отношению к Кишиневу, кроме зеркального ответа по высылке трех дипломатов.
"На уровне президентов, у наших стран сложились отличные отношения. И я вынужден все время просить, чтобы эти действия молдавских властей не отражались на межгосударственных отношениях и на наших гражданах. Мне приходится все время извиняться за то, что делают наши недальновидные политики", — подчеркнул Додон.
"Они приняли такое решение, чтобы заручиться какой-то поддержкой на парламентских выборах, понравиться американцам, европейцам", — пояснил Додон. "Россия и США, в конце концов, договорятся, как всегда договариваются большие державы", — считает он.
Высылка дипломатов
27 марта Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии объявило о высылке трех российских дипломатов в «знак солидарности» с Лондоном на фоне ситуации вокруг отравления в Великобритании бывшего сотрудника военной разведки России Сергея Скрипаля. Позднее в качестве зеркальной меры Россия выслала трех молдавских дипломатов.
Ранее 29 мая 2017 года власти Молдавии объявили персонами нон-грата пятерых российских дипломатов, которым пришлось покинуть территорию этой страны. Российский МИД ответил симметрично — нежелательными лицами были объявлены пять сотрудников молдавской дипмиссии в Москве.
ТАСС: последние новости
Россия требует созыва заседания Совбеза ООН по делу Скрипаля 5 апреля Корбин считает, что Джонсон вводит в заблуждение британцев по поводу отравления в Солсбери Япония заявила протест США и РФ из-за их планов построить электростанции на Шикотане
 Ещё 16 источников 
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