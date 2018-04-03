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Трамп призвал конгресс немедленно остановить «караван» мигрантов
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Трамп призвал конгресс немедленно остановить «караван» мигрантов 

РИА Новости 3 апреля 2018
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что направляющийся к США «караван» мигрантов необходимо остановить и призвал конгресс действовать.
"Большой караван людей из Гондураса сейчас идет через Мексику и направляется к нашей границе со «слабыми законами», следует остановить раньше, чем он доберется сюда. Конгресс должен действовать прямо сейчас", — написал Трамп в Twitter.
Трамп также подверг критике соглашение по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА) и ряд стран, «который позволяют этому происходить».
Ранее Трамп призвал конгресс принять закон по защите границ.
Речь идет о караване мигрантов из стран Центральной Америки, которые двигаются по территории Мексики в сторону американской границы. Данный караван проводится с 2010 года как публичная акция, которая имеет целью привлечь внимание к проблемам мигрантов. При этом власти Мексики отмечают, что легальных оснований для их нахождения на мексиканской территории нет, уже порядка 400 участников каравана высланы в свои страны.
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