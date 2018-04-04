Захарова прокомментировала вбросы об отравлении Скрипаля

Версия об отравлении Скрипаля через гречку абсурдна, заявила Захарова

В британских СМИ 1 апреля появились статьи с версией о том, что Скрипаль и его дочь могли получить дозу отравляющего вещества через упаковку с гречневой крупой.

"Одна из последних версий — это, конечно, полный абсурд: отравляющее вещество могло быть провезено в упаковке гречневой крупы либо в пакете с лавровым листом и специями, который Юлия Скрипаль не успела забрать перед отъездом в Великобританию и попросила привезти некую знакомую, летевшую с мужем в Лондон", — заявила Захарова на брифинге.

"То есть все делается целенаправленно на то, чтобы полностью запутать людей и при этом держать тему на плаву. Каждый день вбрасываются со ссылкой на источники все новые и новые версии", — подчеркнула представитель МИД.