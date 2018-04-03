СКР возбудил уголовное дело против главы МВД Украины из-за недопуска россиян к выборам

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России», — следует из сообщения.

По информации следствия, именно Аваков издал указ подчиненным сотрудникам украинского МВД , которые обеспечивают охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове , Одессе и Харькове , не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента, что привело к грубому нарушению законных прав и интересов граждан РФ.

«Положения статьи 12 УК РФ позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны», — добавила Петренко.