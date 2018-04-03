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СКР возбудил уголовное дело против главы МВД Украины из-за недопуска россиян к выборам
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СКР возбудил уголовное дело против главы МВД Украины из-за недопуска россиян к выборам 

Rambler News Service 49 минут назад
Фото: ГТРК "Башкортостан"
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за то, что он не позволил гражданам России на Украине проголосовать в день президентских выборов на территории его страны, сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России», — следует из сообщения.
По информации следствия, именно Аваков издал указ подчиненным сотрудникам украинского МВД, которые обеспечивают охрану и безопасность российских дипломатических учреждений в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, не пропускать на избирательные участки граждан России для участия в выборах президента, что привело к грубому нарушению законных прав и интересов граждан РФ.
«Положения статьи 12 УК РФ позволяют Следственному комитету привлекать к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством иностранных граждан, совершивших преступления вне пределов России, если они направлены против интересов России либо граждан нашей страны», — добавила Петренко.
Выборы президента России состоялись 18 марта. Центризбирком утвердил итоги выборов 23 марта: победителем стал действующий глава российского государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов, он избирался как самовыдвиженец.
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