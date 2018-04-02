Воробьев поручил готовиться к весеннему паводку

Губернатор Подмосковья поручил готовиться к весеннему паводку

«Началось таяние снега. Прошу обратить внимание на участки, которые могут быть подвержены затоплению. Вместе с МЧС нужно внимательно отработать эту тему», — сказал он.

Ранее в Подмосковье создали областной межведомственный оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Он будет организовывать межведомственное взаимодействие, профилактику паводков и обеспечивать готовность спасателей к паводковым угрозам.

По информации МЧС, во время весеннего паводка может быть затоплено 112 населенных пунктов Подмосковья. Кроме того, в зоне возможных подтоплений находятся 42 участка автомобильных дорог, 11 автомобильных мостов и 10 участков подъездных дорог к автомостам.