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Воробьев поручил готовиться к весеннему паводку
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Губернатор Подмосковья поручил готовиться к весеннему паводку 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: mosreg.ru
Глава Московской области Андрей Воробьев поручил обратить внимание на участки региона, подверженные подтоплениям. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
«Началось таяние снега. Прошу обратить внимание на участки, которые могут быть подвержены затоплению. Вместе с МЧС нужно внимательно отработать эту тему», — сказал он.
Ранее в Подмосковье создали областной межведомственный оперативный штаб по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод. Он будет организовывать межведомственное взаимодействие, профилактику паводков и обеспечивать готовность спасателей к паводковым угрозам.
По информации МЧС, во время весеннего паводка может быть затоплено 112 населенных пунктов Подмосковья. Кроме того, в зоне возможных подтоплений находятся 42 участка автомобильных дорог, 11 автомобильных мостов и 10 участков подъездных дорог к автомостам.
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