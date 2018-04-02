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Путин выразил уверенность в укреплении союзнических отношений с Белоруссией
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Путин выразил уверенность в укреплении союзнических отношений с Белоруссией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран выразил уверенность, что Россия и Белоруссия будут и дальше укреплять союзнические отношения, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России также выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов", — говорится в сообщении.
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