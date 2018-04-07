Танцы вокруг Тулеева — отставка, вышедшая из-под контроля

«Я считаю, это неправильно, и, думаю, люди просто не поймут такого решения», — так тулеевские планы возглавить Совет народных депутатов Кемеровской области прокомментировал вице-спикер Госдумы Сергей Неверов . Людям действительно сложно понять: почему бывший губернатор, отправленный в отставку, упорно цепляется за власть и никак не хочет уйти на покой? Тем более что этот покой он обеспечил себе заранее.

Из одного кресла в другое?

О своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Аман Тулеев объявил 1 апреля. Всю неделю до этого Кемерово сотрясали акции протеста, на которых местные жители требовали отставки губернатора из-за гибели свыше 60 человек в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», связывая произошедшее с поразившей регион коррупцией и некомпетентностью властей. Впрочем, в свободном плавании отставной губернатор пробыл недолго — 73-летний мужчина, измученный болезнями, оказался завидным кандидатом на вакантное место в областном парламенте и уже третьего апреля стало известно, что Тулееву вручат мандат народного депутата. Тогда же СМИ стало известно, что Тулеев не намерен останавливаться на достигнутом и готовится занять должность спикера Совета народных депутатов области, даже не соизволив поинтересоваться мнением действующего спикера Алексея Синицына

Довольно-таки наглое поведение бывшего главы Кузбасса не вызвало никакого удивления у его коллег, наоборот, шестеро депутатов Госдумы от Кемеровской области обратились к врио губернатора Сергею Цивилеву с просьбой поддержать Тулеева в его наполеоновских планах. Зато руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов четко дал понять, что, на его взгляд, Тулеев перегибает палку со своими «хотелками» и может нарваться на неприятные последствия.

Царь-дача Амана Тулеева

Мы же можем предположить, что Аман Тулеев не просто так рвется обратно во власть, пусть теперь и не исполнительную, а законодательную. Все дело в том, что еще в 2011 году, когда уже пожилой глава области начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем, кемеровские депутаты с чьей-то подачи позаботились о том, чтобы снабдить своего заслуженного коллегу «золотым парашютом», с которым не стыдно и из губернаторского кресла вылететь. Разработанный и оперативно принятый депутатами закон о «Народном губернаторе» обеспечил Тулееву орден из драгоценных камней, ежемесячную выплату в 50 тысяч рублей с возможностью увеличения суммы, служебный кабинет с помощником в здании правительства для занятия общественной работой и (барабанная дробь!) пожизненное владение губернаторской резиденцией в селе Мазурово с ее содержанием за счет бюджета.

С владениями Тулеева ознакомился паблик Mash, назвав их «царь-дача». Название соответствует — площадь резиденции составляет около 156 тысяч квадратных метров, включает в себя озеро, роскошную сосновую рощу, 11 жилых домов, десяток хозблоков и охрану, которая оберегает губернаторское жилище от посторонних глаз.

Законность «золотого парашюта» Тулеева вызвала сомнения у Общероссийского народного фронта, где считают оказанные «народному губернатору» почести не просто расточительными, но еще и противоречащими закону.

«Нас возмущает этот закон. Фактически депутаты сделали подарок дедушке. Да, Аман Тулеев много чего сделал для региона хорошего. Но такой солидный «золотой парашют» вызывает многочисленные вопросы», — рассказал изданию Znak.com член кемеровского штаба ОНФ Максим Учватов.

Активисты уже обращались в прокуратуру с просьбой проверить закон о «Народном губернаторе» на правомерность, но там никаких нарушений не нашли, сославшись на возможность депутатов принимать любые законы в рамках своих полномочий.

«Нужно проводить работу над ошибками, пересматривать региональное законодательство. Я думаю, в ближайшее время мы соберем рабочую группу для обсуждения накопившихся вопросов. Это и бонусы главы региона, и неэффективность расходования бюджетных средств, и проблема раздутости чиновничьего аппарата», — прокомментировал Максим Учватов.

Из всего перечисленного можно сделать вывод — Аман Тулеев хочет сохранить свой статус «неприкасаемого», укрепив его по возможности посильнее, чтобы сберечь свое добро, полученное им не вполне законным путем.