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Что останется у Тулеева после отставки
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Стало известно, что останется у Тулеева после отставки 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Закон о присвоении Аману Тулееву почетного звания «Народный губернатор» по-прежнему действует, согласно нему за экс— главой Кемеровской области остается его резиденция и служебное помещение, помощник и ежемесячная выплата, заявил полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.
«Закон принят, он сегодня действует», — передает РИА «Новости» ответ Меняйло на соответствующие вопросы.
Закон о присвоении Тулееву почетного звания «Народный губернатор» был принят в декабре 2011 года, согласно нему, бывшему главе региона устанавливается ежемесячная выплата в 50 тыс. рублей без учета НДФЛ, предоставляется помощник, а в здании органа исполнительной власти Кемеровской области предоставляется отдельное служебное помещение с мебелью, оргтехникой и компьютером, подключенным к сети и ко всем имеющимся правовым базам и государственным информационным системам. Кроме того, бывшему главе региона и его супруге передается пожизненно в безвозмездное пользование, находящееся в собственности Кемеровской области охраняемое жилое помещение в селе Мазурово.
Напомним, накануне президент России Владимир Путин принял отставкугубернатора Кемеровской области Амана Тулеева, руководившего регионом более 20 лет, с формулировкой «по собственному желанию». Врио главы Кузбасса назначен заместитель Тулеева Сергей Цивилев, который успел запомниться хождением в народ после трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло в понедельник официально представил назначенного днем ранее врио главы Кемеровской области Сергея Цивилева.
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