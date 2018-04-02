Картонного Слуцкого посадили в автозак

«Везут в Тверское ОВД, но пока в автозаке… Я стояла спокойно. Они назвали картонного Слуцкого сборно-разборной конструкцией. Если морально, то, конечно, не могу с этим спорить», — рассказала она журналистам, приложив снимок фигуры депутата, сделанный уже в салоне спецстранспорта.

В автозак Попову поместили вместе с активистами, поддерживающими Слуцкого. По данным радиостанции, картонную фигуру депутата планируется задействовать в серии протестных пикетов, намеченных на текущую неделю.

Думская комиссия по этике 21 марта пришла к выводу, что в действиях депутата не было ничего недопустимого. В ответ многие издания, в том числе «Лента.ру» , объявили бойкот депутату. Некоторые редакции отозвали своих парламентских корреспондентов, другие решили добавлять в любые материалы о Слуцком фрагмент про обвинения его в домогательствах.