Трампу посоветовали брать пример с Рейгана в отношениях с Россией

По мнению сенатора, отношения между США и Россией напоминают годы Холодной войны.

«Для меня это снова 1980-е. Я могу сказать вам, что Рональд Рейган делал. Каждый раз, когда Россия пыталась улучшить свои военные технологии, мы обходили их. Каждый раз, когда Россия выходила из-под контроля, Рейган в ответ оказывал давление», — заявил сенатор, посоветовав Трампу взять пример и экономически изолировать Россию.

Американские СМИ отмечают, что политика Рональда Рейгана привела к окончанию Холодной войны.