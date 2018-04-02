Трампу посоветовали брать пример с Рейгана в отношениях с Россией 

Сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканулу Fox News посоветовал президенту США Дональду Трампу воспользоваться приемами своего предшественника Рональда Рейгана в вопросе с Россией.
По мнению сенатора, отношения между США и Россией напоминают годы Холодной войны.
«Для меня это снова 1980-е. Я могу сказать вам, что Рональд Рейган делал. Каждый раз, когда Россия пыталась улучшить свои военные технологии, мы обходили их. Каждый раз, когда Россия выходила из-под контроля, Рейган в ответ оказывал давление», — заявил сенатор, посоветовав Трампу взять пример и экономически изолировать Россию.
Американские СМИ отмечают, что политика Рональда Рейгана привела к окончанию Холодной войны.