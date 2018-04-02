Песков: ответим, если Лондон закроет торгпредство РФ

Москва , 2 апреля — «Вести. Экономика». Если Британия решит закрыть торгпредство России в Лондоне, то этот шаг не останется без ответа, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото с сайта российского торгпредства в Лондоне

"Вы видите, что в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации. И каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующий образом. Давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто в Москве такие шаги не оставляет", — отметил Песков.

Британские СМИ сообщили ранее о том, что британские власти могут закрыть торгпредство России в Лондоне в ответ на высылку Россией британских дипломатов и требование привести к паритету численность состава дипмиссий в двух странах. Британия назвала торгпредство России «логовом шпионов».