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Американский сенатор пожаловался, что Россия «сорвалась с цепи»
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Американский сенатор пожаловался, что Россия «сорвалась с цепи» 

Аргументы и Факты 22 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Россия «сорвалась с цепи», передает РИА Новости.
По словам политика, попытки администрации президента США Дональда Трампа оказать давление на Россию не работают.
«Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор», — подчеркнул Грэм.
Он также призвал Вашингтон добиться экономической изоляции России, в частности, предоставлением альтернативных источников покупателям лишить Москву дохода от продажи энергоресурсов.
Ранее сообщалось, что ряд американских сенаторов от Демократической партии заявили, что Вашингтон должен срочно начать диалог с Москвой по стратегической стабильности. Законодатели отмечают, что у двух стран есть «значительные разногласия» по ряду моментов, включая американские выборы, Сирию, Крым и Украину, однако именно из-за этих политических разногласий США должны срочно начать взаимодействовать с Россией.
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