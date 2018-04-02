Американский сенатор пожаловался, что Россия «сорвалась с цепи»

«Думаю, проблема в том, что Россия сорвалась с цепи. Что бы мы ни делали, это не работает. И президент почему-то испытывает трудности в том, чтобы открыто дать Путину отпор», — подчеркнул Грэм.

Он также призвал Вашингтон добиться экономической изоляции России, в частности, предоставлением альтернативных источников покупателям лишить Москву дохода от продажи энергоресурсов.