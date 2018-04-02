В РФ разработан закон о блокировке порочащих честь сведений

«Известия»: в Госдуме разработали законопроект о блокировке порочащих честь сведений

Депутаты Госдумы от "Единой России" разработали законопроект, который позволит ограничивать доступ к информации, признанной судом порочащей честь, достоинство или деловую репутацию, но не удаленной интернет-ресурсом в установленный срок. Об этом в понедельник сообщает газета "Известия" , которая ознакомилась с текстом документа.

Законопроект призван повысить уровень исполнения решений по делам о защите чести и достоинства, заявил "Известиям" Валеев. "Когда речь идет об исполнении так называемых нематериальных решений — в частности, опровержений — всегда возникает проблема, особенно если материалы размещены в интернете", — цитирует газета Валеева.

Выборный считает, что пострадавшему, необходимо гарантировать, что порочащие его данные будут удалены. По его словам, "все необходимые инструменты для блокировки данных уже есть в распоряжении Роскомнадзора . Они используются для удаления информации экстремистского толка — в этом случае по закону достаточно обращения Генпрокуратуры ". "Сейчас же мы говорим исключительно об исполнении решения суда", — пояснил он.

Согласно законопроекту, блокировка будет происходить в течение одного рабочего после того, как пристав-исполнитель направит соответствующее постановление в надзорное ведомство.