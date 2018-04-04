Постпред РФ при ОБСЕ: Великобритании придется извиниться перед Россией 

Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о том, что Великобритании придется извиниться перед РФ за обвинения по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом информирует РИА Новости.
"Потому что сейчас версии очень глубоко отходят от того, что премьер-министр и (глава МИД) Борис Джонсон заявляли в парламенте, и многие уже понимают, что, конечно, за этим скрывается масштабная провокация, за которую придется отвечать", — сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.
МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России.
В то же время и.о. постпреда Британии в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Джон Фогго заявил, что его страна не согласится на совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери.
Накануне Глава секретной лаборатории Минобороны Британии отметил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.