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Постпред РФ при ОБСЕ: Великобритании придется извиниться перед Россией
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МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста
МИД вручил украинскому дипломату ноту протеста

Постпред РФ при ОБСЕ: Великобритании придется извиниться перед Россией 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал о том, что Великобритании придется извиниться перед РФ за обвинения по делу об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом информирует РИА Новости.
"Потому что сейчас версии очень глубоко отходят от того, что премьер-министр и (глава МИД) Борис Джонсон заявляли в парламенте, и многие уже понимают, что, конечно, за этим скрывается масштабная провокация, за которую придется отвечать", — сказал Лукашевич журналистам в кулуарах Московской конференции по безопасности.
МИД Великобритании признал, что удалил сообщение со своей страницы в Twitter с утверждением о том, что вещество, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, было произведено в России.
В то же время и.о. постпреда Британии в ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия) Джон Фогго заявил, что его страна не согласится на совместное с Россией расследование инцидента в Солсбери.
Накануне Глава секретной лаборатории Минобороны Британии отметил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипаль и его дочь.
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