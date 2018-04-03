Песков призвал Лондон извиниться за обвинения по «делу Скрипаля» 

Великобритании нужно извиниться перед Россией за безумные бездоказательные обвинения по «делу Скрипаля». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в Анкаре, комментируя заявления гендиректора лаборатории Портон-Даун, что нет доказательств, что вещество, которым отравили Скрипалей, происходило из России.
Напомним, что на пресс-конференции ситуацию также прокомментировал президент Владимир Путин.
"С самого начала была ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае просто постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены", — сказал Песков.
"Лондону каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне, но, безусловно, это еще история долгая и этот маразм зашел очень далеко. Джонсону, который обвинял президента Путина, Мэй, как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по Евросоюзу, которым они что-то рассказывали", — считает представитель Кремля.