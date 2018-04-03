Песков призвал Лондон извиниться за обвинения по «делу Скрипаля»

Великобритании нужно извиниться перед Россией за безумные бездоказательные обвинения по «делу Скрипаля». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам в Анкаре , комментируя заявления гендиректора лаборатории Портон-Даун, что нет доказательств, что вещество, которым отравили Скрипалей, происходило из России.

Напомним, что на пресс-конференции ситуацию также прокомментировал президент Владимир Путин

"С самого начала была ситуация совершенно чудовищная, и в данном случае просто постепенно стали приходить подтверждения того, что эти безумные обвинения, озвученные британской стороной через несколько часов после происшествия, ни на чем не основываются и ничем не подкреплены", — сказал Песков.