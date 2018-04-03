Песков предложил Лондону извиниться за «маразм»

По словам Пескова, теорию британской стороны подтвердить невозможно, и Россия с самого начала сказала, что не имеет отношения к отравлению Скрипалей. «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал он.

Песков также отметил, что косвенные подтверждения нелепости британской стороны будут еще появляться.

Ранее сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По словам специалистов, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства отравляющего вещества.