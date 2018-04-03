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Песков предложил Лондону извиниться за «маразм»
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Песков предложил Лондону извиниться за «маразм» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Великобритания должна будет извиниться перед Россией из-за обвинений в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
По словам Пескова, теорию британской стороны подтвердить невозможно, и Россия с самого начала сказала, что не имеет отношения к отравлению Скрипалей. «Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал он.
Песков также отметил, что косвенные подтверждения нелепости британской стороны будут еще появляться.
Ранее сообщалось, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать российское происхождение яда «Новичок», которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль. По словам специалистов, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства отравляющего вещества.
Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что российская сторона имеет отношение к покушению. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Великобритания и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
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