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Постпред: Москва не примет итогов расследования дела Скрипаля
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Постпред: Москва не примет итогов расследования дела Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Depositphotos
Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Москва не примет никаких результатов расследования по делу Скрипаля, если в нем не будут участвовать российские эксперты. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Никакие результаты мы не примем этого расследования, если в нем не будут участвовать российские эксперты", — сказал Шульгин.
По его словам, мандат экспертов ОЗХО «состоит только в том, чтобы проверить химический состав вещества, примененного в Солсбери».
"Но без указания на страну принадлежности, без возложения какой-то ответственности. Это не их мандат", — отметил Шульгин.
Ранее Шульгин заявил, что работа экспертов ОЗХО по делу Скрипаля в Британии велась непрозрачно.
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