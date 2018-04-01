РФ представит ОЗХО «ясное предложение» по делу Скрипаля

Россия представит ОЗХО «хорошее предложение» по делу Скрипаля

«На внеочередной сессии исполнительного совета ОЗХО мы собираемся внести еще одно предложение. Я бы сейчас не хотел его раскрывать, но поверьте, что это будет хорошее предложение», — сказал он.

«Это простое, ясное предложение, призванное содействовать расследованию инцидента в Солсбери. Повторю, что мы не меньше, но больше англичан заинтересованы в установлении истины», — заверил Шульгин.

Российский постпред добавил, что «независимо от того, каких химиков сейчас цитируют: в Российской Федерации никогда не осуществлялись никакие научно-конструкторские, опытные работы, не было никакой программы под названием „Новичок“.

О готовящемся по инициативе Москвы заседании ОЗХО 29 марта рассказал глава МИД России Сергей Лавров . „Мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде. Рассчитываю, что наши западные партнеры не уйдут от честного разговора“, — заявил он. Заседание состоится 4 апреля и пройдет в закрытым для прессы режиме.

Ранее 1 апреля Россия направила в ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля. Первый вопрос в списке касается того, какого рода помощь запросил Лондон у организации. Также Россию интересует, какого рода данные и материальные свидетельства британцы предоставили в распоряжение Техсекретариата ОЗХО, как проходила процедура отбора проб и где они будут анализироваться.