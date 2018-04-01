Сенатор заявил о желании США видеть РФ не противником, а дружественным соперником

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Экс-премьер Японии уверен, что инцидент со Скрипалем создан Лондоном для нападок на РФ

МИД КНР: консультации с Ким Чен Ыном в Китае до переговоров с Трампом не исключены

Посольство: почти 160 стран не принимают на веру слова о причастности РФ к делу Скрипаля