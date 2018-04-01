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Сенатор заявил о желании США видеть РФ не противником, а дружественным соперником
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Сенатор заявил о желании США видеть РФ не противником, а дружественным соперником 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 1 апреля. /ТАСС/. США надо взаимодействовать с Россией, чтобы она из недружественного противника превратилась хотя бы в дружественного соперника. Такую оценку состоянию американо-российских отношений дал в воскресенье в эфире телекомпании NBC председатель комитета по национальной безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США Рон Джонсон (республиканец от штата Висконсин).
"Хотелось бы, чтобы Россия была для нас [США] не более чем дружественно настроенным соперником. Однако, к сожалению, они являются недружественными противниками", — посетовал сенатор. По его мнению, нынешнее состояние американо-российских отношений «не является здоровым для планеты и для мира [на Земле]». Джонсон возложил ответственность за это на Москву, упомянув воссоединение РФ с Крымом и вопросы санкционного давления на КНДР.
"Нам нужно работать с Россией, — продолжил сенатор. — Они располагают 7 тыс. ядерных боезарядов, поэтому я понимаю желание президента [США Дональда Трампа] попытаться улучшить отношения с Россией. Однако при этом приходится отдавать себе отчет в реальном состоянии дел и действовать соответствующим образом", — добавил Джонсон.
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