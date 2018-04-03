В Екатеринбурге отменили выборы мэра

Заксобрание Свердловской области отменило прямые выборы главы Екатеринбурга

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли во вторник поправку к областному закону о выборах органов местного самоуправления, которая изменяет порядок избрания главы Екатеринбурга . С 2010 года в городе действовала система прямых выборов мэра, согласно принятым поправкам, главу города теперь будут избирать депутаты гордумы из числа кандидатов, предложенных конкурсной комиссией, передает корреспондент ТАСС с заседания регионального парламента.

За законопроект проголосовало 42 депутата. Воздержавшихся и голосовавших против не было.

С инициативой, отменяющей прямые выбора главы Екатеринбурга, выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев . 2 апреля в городе прошел митинг против отмены выборов главы Екатеринбурга. По данным местной администрации, в нем приняли участие около 1,7 тыс. человек.